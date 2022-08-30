Первая и единственная в Украине. История Ларисы Якобчук, которая стала заместителем командира

Подполковница Лариса Якобчук на псевдо Чайка сейчас первая и единственная в Украине женщина, ставшая заместителем командира 126 бригады территориальной обороны. До полномасштабного вторжения она три года преподавала в Военной академии и работала неоднократно в мобильных группах Альфа Чарли с выездом в зону АТО. 8 марта получила приказ – заботиться о психологическом состоянии бойцов.

Ее главная цель – поддерживать моральный дух подчиненных и помочь в решении проблемы. Ведь эмоциональное состояние бойцов является одним из главных аспектов боеспособности.

Подчиненные Ларисы – заместители командиров отдельных подразделений. Общий язык с мужчинами находит легко. Психологически поддерживать приходится и собственного сына, который тоже защищающего страну на фронте.

Коллеги говорят, что яркая черта Чайки – умение и желание помочь. Лариса круглосуточно на связи и всегда готова уладить проблемы. Этим и получила свой авторитет среди товарищей.

— Женщины на войне – это немного аномалия. Но те женщины, которые у нас, они выполняют свою работу на уровне с мужчинами и бывает даже гораздо лучше, — рассказывает заместитель командира батальона по морально-психологическому обеспечению Вуйко.

К Ларисе Якобчук обращаются и ее выпускники, которых она учила в Военной академии. Ведь большинство из них сегодня тоже на фронте. Признается, готова делать все, что от нее зависит, чтобы психологическое состояние подчиненных было в норме, потому что крепкое ментальное здоровье залог сильной армии.

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