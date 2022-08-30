Перша та єдина в Україні. Історія Лариси Якобчук, яка стала заступницею командира

Підполковниця Лариса Якобчук на псевдо Чайка нині перша та єдина в Україні жінка, яка стала заступницею командира 126 бригади територіальної оборони. До повномасштабного вторгнення вона три роки викладала у Військовій академії та неодноразово працювала у мобільних групах Альфа Чарлі з виїздом в зону АТО. 8 березня отримала наказ – дбати про психологічний стан бійців.

Її головна мета – підтримувати моральний дух підлеглих та допомогти у владнанні проблеми. Адже емоційний стан бійців є одним з головних аспектів боєздатності.

Підлеглі Лариси – заступники командирів окремих підрозділів. Спільну мову з чоловіками знаходить легко. Психологічно підтримувати доводиться і власного сина, який теж захищає країну на фронті.

Колеги кажуть, що яскрава риса Чайки – вміння та бажання допомогти. Лариса цілодобово на зв’язку і завжди готова владнати проблеми. Цим і дістала свій авторитет серед товаришів.

– Жінки на війні – це трохи аномалія. Але ті жінки, які в нас, вони виконують свою роботу на рівні з чоловіками й буває зачасту – набагато краще, – розповідає заступник командира батальйону з морально-психологічного забезпечення Вуйко.

До Лариси Якобчук звертаються і її випускники, яких вона навчала у Військовій академії. Адже більшість з них сьогодні теж на фронті. Зізнається, готова робити все, що від неї залежить, щоб психологічний стан підлеглих був у нормі, бо міцне ментальне здоров’я запорука сильної армії.

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