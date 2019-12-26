Первый смертный приговор для иностранца за 10 лет. В Японии казнили китайца

В Японии впервые за 10 лет казнили иностранца. Это китаец, который убил четырех человек еще 16 лет назад.

Сейчас в Японии более 100 заключенных, приговоренных к смертной казни. В прошлом году казнили 15, в том числе 13 членов секты Аум Синрике.

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Они в 1995 году устроили нападение в токийском метро, разбрызгали нервно-паралитический газ. Тогда 13 человек погибли и около 6 тыс. пострадали.

Напомним, в Японии впервые начали тестирование беспилотного рейсового автобуса.

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