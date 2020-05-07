Пес, Папаньки и Первые ласточки: какие украинские сериалы посмотреть на карантине

Надоели иностранные сериалы? Включайте украинские. Холдинг StarLightMedia, в который входит телеканал ICTV, предлагает многосерийные фильмы собственного производства.

Детектив Пес, семейный ситком Папаньки, драма Первые ласточки или трагикомедия Поймать Кайдаша. Выбирайте себе по вкусу.

А если пропустили в эфире — все доступно на Телепортале. Подробнее в сюжете Екатерины Рудешко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о новых сериалах 2020 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.