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Пес, Папаньки и Первые ласточки: какие украинские сериалы посмотреть на карантине

Надоели иностранные сериалы? Включайте украинские. Холдинг StarLightMedia, в который входит телеканал ICTV, предлагает многосерийные фильмы собственного производства.

Детектив Пес, семейный ситком Папаньки, драма Первые ласточки или трагикомедия Поймать Кайдаша. Выбирайте себе по вкусу.

А если пропустили в эфире — все доступно на Телепортале. Подробнее в сюжете Екатерины Рудешко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о новых сериалах 2020 года.

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