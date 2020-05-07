Пес, Папаньки и Первые ласточки: какие украинские сериалы посмотреть на карантине
Надоели иностранные сериалы? Включайте украинские. Холдинг StarLightMedia, в который входит телеканал ICTV, предлагает многосерийные фильмы собственного производства.
Детектив Пес, семейный ситком Папаньки, драма Первые ласточки или трагикомедия Поймать Кайдаша. Выбирайте себе по вкусу.
А если пропустили в эфире — все доступно на Телепортале. Подробнее в сюжете Екатерины Рудешко.
К слову, Факты ICTV рассказывали о новых сериалах 2020 года.
2020-05-07
Теги: StarLightMedia, Папаньки, Первые ласточки, Серіал