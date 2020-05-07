Пес, Папаньки і Перші ластівки: які українські серіали подивитися на карантині

Набридли іноземні серіали? Вмикайте українське. Холдинг StarLightMedia, до якого входить телеканал ICTV, пропонує багатосерійні фільми власного виробництва.

Детектив Пес, сімейний ситком Папаньки, драма Перші ластівки чи трагікомедія Спіймати Кайдаша. Обирайте собі до смаку.

А якщо пропустили в ефірі – все доступно на Телепорталі. Докладніше у сюжеті Катерини Рудешко.

До слова, Факти ICTV розповідали про нові серіали 2020 року.