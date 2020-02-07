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Факты / Видео / Украина

Петанг, фрисби и флорбол: какие виды спорта хотят внести в школьную физкультуру

Амбициозные цели полностью изменить подходы к физическому воспитанию школьников поставила перед собой общественная организация JuniorZ. Это команда людей, которые мечтают в уроки физкультуры ввести новые виды спорта, чтобы школьники на занятия не шли, а бежали и становились в очередь.

Начали с Всеукраинского эксперимента. В столичной школе предлагают для детей новые командные виды спорта, как петанг, фрисби и флорбол. Эти и другие игры на уроках физкультуры – это инициатива известного телеведущего Александра Педана и его команды спортивного движения. Детали в сюжете Екатерины Рудешко.

Напомним, во время плановой проверки организации питания детей в учебных заведениях специалисты Держпродспоживслужбы обнаружили ряд нарушений.

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