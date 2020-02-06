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Факты / Украина / Общество

Четверть школьных меню не соответствует нормам – Госпотребслужба

Во время плановой проверки организации питания детей в учебных заведениях специалисты Держпродспоживслужбы обнаружили ряд нарушений.

Об этом они сообщили на межведомственном совещании по вопросам организации питания в школах.

В 2019 году Госпотребслужба рассмотрела и проанализировала более 8 тыс. ежедневных школьных меню.

В 25% были обнаружены нарушения по выполнению норм натурального питания.

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– В прошлом году в учреждениях общего среднего образования нормы питания в среднем выполнялись только на 64-83%.

Несоблюдение норм школьных меню вызвано ограниченным ассортиментом продуктов питания в учреждениях образования, – отметила и. о. главы ведомства Ольга Шевченко.

В Госпотребслужбе уверили, что ситуация находится под контролем.

Служба приложит усилия для улучшения материально-технической базы столовых учебных заведений и общего состояния организации питания школьников.

Ранее Факты ICTV рассказывали, чем кормят депутатов IX созыва в столовой Верховной Рады.

Источник: Госпотребслужба

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