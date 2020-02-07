Петанг, фрісбі та флорбол: які види спорту хочуть внести до шкільної фізкультури

Амбітні цілі повністю змінити підходи до фізичного виховання школярів поставила перед собою громадська організація JuniorZ. Це команда людей, які мріють в уроки фізкультури запровадити нові види спорту, щоб школярі на заняття не йшли, а бігли та ставали в чергу.

Почали з Всеукраїнського експерименту. У столичній школі пропонують для дітей нові командні види спорту, як петанг, фрісбі та флорбол. Ці та інші ігри на уроках фізкультури – це ініціатива відомого телеведучого Олександра Педана та його команди спортивного руху. Деталі у сюжеті Катерини Рудешко.

Нагадаємо, під час планової перевірки організації харчування дітей у навчальних закладах спеціалісти Держпродспоживслужби виявили низку порушень.

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