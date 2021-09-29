Под Киевом построят центр для обслуживания беспилотников Bayraktar

Первый в Украине учебно-испытательный центр по эксплуатации беспилотников Bayraktar построят вблизи Василькова Киевской области на землях, принадлежащих Министерству обороны.

Соответствующий меморандум 29 сентября в Офисе президента подписали представители Украины и Турции.

От украинской стороны документ засвидетельствовал своей подписью министр обороны Андрей Таран, а со стороны партнеров – генеральный директор компании Халук Байрактар.

– Мы ждали этого момента очень долго. Это важное событие для нас, – подчеркнул во время подписания меморандума президент Украины Владимир Зеленский.

По его убеждению, строительство центра по эксплуатации беспилотников Bayraktar станет реальной поддержкой суверенитета и независимости Украины.

В учебно-испытательном центре будут обслуживать, ремонтировать и модернизировать беспилотные летательные аппараты компании. Кроме того, там будут учить, как с ними работать.

В дальнейшем в Украине планируют построить ряд аналогичных центров.

Следующим этапом станет налаживание украинско-турецкого производства беспилотных летательных аппаратов, сообщают в Министерстве обороны.

Bayraktar планирует инвестировать собственные средства в строительство в Украине завода по изготовлению беспилотников, где будут работать украинские специалисты.

Это создаст новые рабочие места и обеспечит поступления в государственный бюджет.

Фото: Офис президента

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