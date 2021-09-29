Під Києвом збудують центр для обслуговування безпілотників Bayraktar

Перший в Україні навчально-випробувальний центр з експлуатації безпілотників Bayraktar збудують поблизу Василькова Київської області на землях, що належать Міністерству оборони.

Відповідний меморандум 29 вересня в Офісі президента підписали представники України та Туреччини.

Від української сторони документ засвідчив своїм підписом міністр оборони Андрій Таран, а від сторони партнерів – генеральний директор компанії Халук Байрактар.

– Ми чекали на цей момент дуже довго. Це важлива подія для нас, – наголосив під час підписання меморандуму президент України Володимир Зеленський.

На його переконання, будівництво центру з експлуатації безпілотників Bayraktar стане реальною підтримкою суверенітету й незалежності України.

У навчально-випробувальному центрі обслуговуватимуть, ремонтуватимуть та модернізуватимуть безпілотні літальні апарати компанії. Крім того, там навчатимуть, як із ними працювати.

У подальшому в Україні планують збудувати низку аналогічних центрів.

Наступним етапом стане налагодження українсько-турецького виробництва безпілотних літальних апаратів, повідомляють у Міністерстві оборони.

Bayraktar планує інвестувати власні кошти в будівництво в Україні заводу з виготовлення безпілотників, де працюватимуть українські фахівці.

Це створить нові робочі місця та забезпечить надходження до державного бюджету.

Фото: Офіс президента

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