Под угрозой 5 млн людей: чем опасен Павлоградский химзавод

Павлоградский химический завод – единственное в Украине предприятие, на котором можно утилизировать твердое реактивное топливо, которое осталось еще со времен Советского Союза. Из-за огромного недофинансирования, государственное предприятие, где хранят 1800 тонн топлива, не может его даже должным образом хранить. Более того, специалистам, работающим над утилизацией нечем платить зарплату, 560 сотрудников уволили.

Сейчас риски огромны. Вещество нестабильно, а контролировать и поддерживать его в надлежащем состоянии скоро вообще будет невозможно, ведь для этого нужны специальные условия.

В этом году правительство выделило только 30 млн грн, это в пять раз меньше, чем в прошлом году.

Деньги нужны не только на утилизацию, но и на хранение всех 38 степеней. Круглосуточно надо поддерживать влажность и температуру. Ее повышение всего на 1 градус ускоряет химические реакции в десять раз, а это критично для топлива.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Ровенщине люди протестуют против строительства деревообрабатывающего завода.

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