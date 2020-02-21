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Факты / Видео / Украина

На Ровенщине люди протестуют против строительства деревообрабатывающего завода

На Ровенщине жители села Городок протестуют против строительства деревообрабатывающего завода с ДСП  – переживают, что предприятие будет выбрасывать в воздух ядовитые вещества. Однако, представители завода все обвинения опровергают: по проекту они обещают построить современную систему фильтрации, а община получит рабочие места и пол млрд евро инвестиций.

В селе Городок на территории бывшего литейного завода идут подготовительные работы. Здесь планируют построить крупнейший в Украине завод по производству ДСП.

Чтобы ознакомить людей с будущим производством, здесь дважды собирали общественные слушания, даже возили людей в Польшу на такое же предприятие. Но местные и слушать не хотят.

Представители завода говорят, что людей просто подстрекают на протест те, кому не выгодно присутствие в регионе мощного деревообрабатывающего производства.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Ровенщине местные жители протестуют против завода с вредными выбросами.

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