Під загрозою 5 млн людей: чим небезпечний Павлоградський хімзавод

Павлоградський хімічний завод – єдине в Україні підприємство, на якому можна утилізувати тверде реактивне паливо , що лишилося ще з часів радянського союзу. Через величезне недофінансування, державне підприємство, де зберігають 1800 тонн палива, не може його навіть належно зберігати. Більш того, фахівцям, які працюють над утилізацією немає чим платити зарплату, 560 співробітників звільнили.

Нині ризики величезні. Речовина нестабільна, а контролювати та підтримувати її в належному стані скоро взагалі буде неможливо, адже для цього потрібні спеціальні умови.

Цьогоріч уряд виділив лише 30 млн грн, це вп’ятеро менше, ніж торік.

Гроші потрібні не лише на утилізацію, а й на зберігання всіх 38 ступенів. Цілодобово треба підтримувати вологість і температуру. Її підвищення всього на 1 градус пришвидшує хімічні реакції вдесятеро, а це критично для палива.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Рівненщині люди протестують проти будівництва деревообробного заводу.

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