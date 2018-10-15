Поджог машин в Коцюбинском: версии и подозреваемые

Чрезвычайное происшествие на Киевщине. Этой ночью в поселке Коцюбинское горели сразу 7 автомобилей. Однако мишенью злоумышленников были только два из них, которые принадлежат местной активистке, которая борется против незаконной вырубки уникального Беличанского леса и против местных газовых монополистов.

Женщина уверена, это попытка ее запугать, и далеко не первая.

Активисты подозревают в нападениях депутатов поселкового Коцюбинского и Ирпенского городского совета, недовольных их попытками преодолеть коррупцию. Те же утверждают, пострадавшая сама подожгла свои машины.

Читайте: В Ровно неизвестные подожгли авто депутата

Пострадавшая Дарья занимается запуском отопительного сезона в Коцюбинском. Объяснила – для этого готово все: и сети, и котельные. Проблема лишь в пересчете долгов предыдущего теплоснабженца, а это уже вопрос – к Нафтогазу. Поэтому повода пускать пыль в глаза активисты не имели. Тем более – уничтожением собственного не застрахованного имущества.

Между тем полиция изучает видео с камер наблюдения, опрашивает свидетелей. И рассматривает несколько версий преступления. Одна из них – профессиональная деятельность Дарьи.

Кстати, председателем поселкового совета Коцюбинского является Ольга Матюшина, которая участвует в проекте Новые лидеры и неоднократно подвергалась нападениям со стороны местной мафии.

Опубликовано Октябрь, 15 в 20:10



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.