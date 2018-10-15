Підпал машин у Коцюбинському: версії та підозрювані

Надзвичайна подія на Київщині. Цієї ночі в селищі Коцюбинському горіли одразу 7 автівок. Однак мішенню зловмисників були лише дві з них, які належать місцевій активістці, що бореться проти незаконної вирубки унікального Біличанського лісу та проти місцевих газових монополістів.

Жінка впевнена, це спроба її залякати, і далеко не перша.

Активісти підозрюють у нападах депутатів селищної Коцюбинської та Ірпінської міської ради, невдоволених їхніми спробами подолати корупцію. Ті ж стверджують, постраждала сама підпалила свої автівки.

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Постраждала Дарина займається запуском опалювального сезону в Коцюбинському. Пояснила – для цього готово все: і мережі, і котельні. Проблема лише в перерахунку боргів від попереднього теплопостачальника, а це вже питання – до Нафтогазу. Тож приводу замилювати комусь очі активісти не мали. Тим паче – знищенням власного не застрахованого майна.

Тим часом поліція вивчає відео з камер спостереження, опитує свідків. І розглядає кілька версій злочину. Одна з них – професійна діяльність Дарини.

До речі, головою селищної ради Коцюбинського є Ольга Матюшина, яка бере участь у проекті Нові лідери і неодноразово зазнавала нападів з боку місцевої мафії.

Опубліковано Жовтень, 15 в 20:10



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