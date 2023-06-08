Подрыв Каховской ГЭС: какая была реакция мира и кто поможет Украине

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что возглавит миссию, которая на следующей неделе поедет на Запорожскую АЭС, чтобы проверить, как она работает после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции. Об этом он сообщил после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Телеканал NBC со ссылкой на собственные источники сообщил: у США есть доказательства, что за подрывом плотины стоит именно Россия. А вот в администрации Белого дома заявили, что взаимодействуют с официальным Киевом и собирают информацию, чтобы сделать окончательные выводы, кто стоит за подрывом дамбы.

Президент США Джо Байден заверил, что поможет Украине в сложившейся ситуации. О том, что Россия должна будет ответить за военные преступления, которые она совершила в Украине, заявила и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Она пообещала, что Еврокомиссия предоставит Украине насосы для грязной воды, пожарные рукава, мобильные водоочистные станции и лодки.

В Великобритании заявили, что немедленной реакцией на ситуацию с ГЭС было оказание гуманитарной помощи. По словам премьер-министра страны Риши Сунака, разведка еще выясняет детали, но если подтвердится, что Москва несет ответственность за подрыв дамбы, ею будет достигнуто очередное дно.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.