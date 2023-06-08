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Підрив Каховської ГЕС: якою була реакція світу та хто допоможе Україні

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що очолить місію, яка наступного тижня поїде на Запорізьку АЕС, щоб перевірити, як вона працює після підриву росіянами Каховської гідроелектростанції. Про це він повідомив після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Телеканал NBC з посиланням на власні джерела повідомив: у США є докази, що за підривом греблі стоїть саме Росія. А от в адміністрації Білого дому заявили, що взаємодіють з офіційним Києвом та збирають інформацію, щоб зробити остаточні висновки, хто стоїть за підривом дамби.

Президент США Джо Байден запевнив, що допоможе Україні в ситуації, яка склалася. Про те, що Росія повинна буде відповісти за воєнні злочини, які вона скоїла в Україні, заявила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона пообіцяла, що Єврокомісія надасть Україні насоси для брудної води, пожежні рукави, мобільні водоочисні станції та човни.

У Великій Британії заявили, що негайною реакцією на ситуацію з ГЕС було надання гуманітарної допомоги. За словами прем’єр-міністра країни Ріші Сунака, розвідка ще з’ясовує деталі, але якщо підтвердиться, що Москва несе відповідальність за підрив дамби, нею буде досягнуто чергове дно.

Європейський Союз, ЄС, Велика Британія, Джо Байден, Каховська ГЕС, Ріші Сунак, США, Урсула фон дер Ляєн
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