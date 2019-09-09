Пикассо и Малевич: в селе на Харьковщине собрали шедевры мировой живописи

В Харьковской области в настоящий глубинке, куда даже добраться большая проблема – есть сельский музей, где хранятся оригиналы мировых мастеров живописи. Пикассо, Малевич, Репин, Кандинский – более 7 тыс. картин, среди которых работы 17 века. Коллекцию собрал обычный сельский учитель Афанасий Лунев, который последние деньги тратил на редкие произведения.

По завещанию учителя, коллекция на миллионы долларов принадлежит государству и сохраняется именно в основанном в Пархомовском музее. Увидеть их может каждый желающий всего за 10 гривен – именно столько стоит билет в музей, и если в материальном плане это фактически даром, в логистическом – практически недоступно.

Село Пархомовка – в ста километрах от Харькова, казалось бы, час езды. На самом деле – 3 часа настоящими кратерами, и разбитая ходовая. Ни электричек, ни прямых автобусов. Такси из Харькова будет стоить 600 грн в одну сторону. Но если же добраться до пункта назначения – в украинской глубинке, всего за 10 гривен, можно увидеть шедевры кисти мастеров мирового уровня.

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Основатель супре-Матиз Казимир Малевич несколько лет жил неподалеку от музея, в самой Пархомовке. Его работа – из личной коллекции местного историка Афанасия Лунева. Еще в 1955-м обычный сельский учитель начал собирать старинные вещи. Пережив войну и концлагерь, больше всего ценил искусство, и последние деньги тратил, скупая редкие экспонаты на барахолках.

Живопись нидерландских художников 17-го века – Портрета девочки Фердинанда Бола более 350 лет. Портрет ученого Кюри – его за несколько минут написал сам Пабло Пикассо. Есть его известный на весь мир Голубь мира и даже керамика, которую художник вылепил уже в шестидесятилетнем возрасте.

Полотна Репина, Айвазовского, Кандинского, есть рисунки Шевченко и Маяковского – собирать коллекцию учитель продолжал вместе со школьниками.

Впоследствии со старой хатки музей переехал в старинную графскую усадьбу Подгоричани в Пархомовке.

Именем Лунева назвали улицу в Пархомовке, а в музей едут даже из-за границы. Здесь ежегодно проходят фестивали и встречи с писателями и художниками, и в дальнейшем пополняют коллекцию уже современными произведениями.

К слову, первый музей Николая Костомарова с уникальными артефактами.

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