Пікассо і Малевич: в селі на Харківщині зібрали шедеври світового живопису

На Харківщині у справжній глибинці, куди навіть дістатися велика проблема – є сільський музей, де зберігаються оригінали світових майстрів живопису. Пікассо, Малевич, Репін, Кандинський – понад 7 тис. картин, серед яких є роботи 17 століття. Колекцію зібрав звичайний сільський вчитель Панас Луньов, який останні гроші витрачав на рідкісні твори.

За заповітом вчителя, колекція на мільйони доларів належить державі і зберігається саме у започаткованому ним Пархомівському музеї. Побачити їх може кожен охочий всього за 10 гривень – саме стільки коштує квиток до музею, та якщо в матеріальному плані це фактично задарма, в логістичному – практично недоступно.

Село Пархомівка – за сто кілометрів від Харкова, здавалося б, година їзди. Насправді – три години справжніми кратерами, і розбита ходова. Ані електричок, ані прямих автобусів. Таксі з Харкова коштуватиме 600 грн в один бік. Та якщо таки дістатися пункту призначення – в українській глибинці, всього за 10 гривень, можна побачити шедеври пензля майстрів світового рівня.

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Засновник супре-матизму Казимир Малевич кілька років жив неподалік музею, у самій Пархомівці. Його робота – з особистої колекції місцевого історика Панаса Луньова. Ще 1955-го звичайний сільський учитель почав збирати старовинні речі. Переживши війну і концтабір, найбільше цінував мистецтво, і останні гроші витрачав, скуповуючи рідкісні експонати на барахолках.

Живопис нідерландських художників 17-го століття – Портрету дівчинки Фердинанда Бола понад 350 років. Портрет науковця Кюрі – його за кілька хвилин написав сам Пабло Пікасо. Є його відомий на весь світ Голуб миру і навіть кераміка, яку художник виліпив уже в шістдесятирічному віці.

Полотна Репіна, Айвазовського, Кандинського, є малюнки Шевченка й Маяковського – збирати колекцію учитель продовжував разом із школярами.

Згодом зі старенької хатки музей переїхав до старовинної графської садиби Підгоричани в Пархомівці.

Іменем Луньова назвали вулицю в Пархомівці, а до музею їдуть навіть з-за кордону. Тут щороку відбуваються фестивалі та зустрічі з письменниками і художниками, які й надалі поповнюють колекцію вже сучасними творами.

До слова, перший музей Миколи Костомарова з унікальними артефактами.

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