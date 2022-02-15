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Після перекриття Росією Чорного моря Україна знайшла безпечні коридори

Петро Дем'янчук

Україна знайшла безпечні коридори для Чорноморських портів після незаконного перекриття Чорного моря Російською Федерацією для проведення військових навчань.

Так, за даними Міністерства інфраструктури України, суднам рекомендували при плаванні дотримуватися глибини на рівні 15-22,5 метра.

Це пов’язано з тим, що Держгідрографія провела позапланові проміри глибин для уточнення характеру та структури рельєфу дна у Північно-Західній частині Чорного моря. Як уточнюється, роботи провели у зв’язку із незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Росією у винятковій морській економічній зоні України.

Нагадаємо, перше вантажне судно вже пройшло новим маршрутом у Чорному морі, незважаючи на російську блокаду.

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