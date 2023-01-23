Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Світ / Світові новини

Півкроку для танків, зрушення у питанні літаків: Кулеба про постачання техніки

Юля Захарченко редакторка стрічки

У питанні отримання Україною танків залишилося зробити останні півкроку, після чого німецькі Leopard можуть передати для допомоги у боротьбі з російською агресією.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Ми вже отримали британські Challenger, про які говорили, що це неможливо. Уже отримуємо французькі легкі танки, поки що. Ми чуємо, що Франція обмірковує надання танків Leclerc. Не сумніваюся, що і Leopard до нас доїдуть, ми перебуваємо на фінальній стадії, – вважає глава МЗС.

За словами Кулеби, надання Україні будь-якого виду озброєння завжди було проблемним питанням для Німеччини. Водночас тема передачі літаків зрушила з мертвої точки.

Україні зараз необхідно отримати різноманітні типи озброєння для перемоги над агресією Російської Федерації. Зокрема, такі рішення ухвалюватимуться на анонсованому в лютому Рамштайн-9.

Читайте
Танки для України: чому ми так б’ємось за Leopard і чим хороші Abrams, Challenger та Leclerc

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Естонські гаубиці для України та невдалі наступи РФ на Запоріжжі: що відбувається на 334-ту добу війни (онлайн)
Естонські гаубиці для України та невдалі наступи РФ на Запоріжжі: що відбувається на 334-ту добу війни (онлайн)
Це буде найбільший економічний проєкт нашого часу у Європі: Зеленський про відбудову України
Це буде найбільший економічний проєкт нашого часу у Європі: Зеленський про відбудову України
Танки для України: чому ми так б’ємось за Leopard і чим хороші Abrams, Challenger та Leclerc
Танки для України: чому ми так б’ємось за Leopard і чим хороші Abrams, Challenger та Leclerc
Дефіцит потужності зростає: в яких областях України відключатимуть світло 24 січня
Дефіцит потужності зростає: в яких областях України відключатимуть світло 24 січня
Йдеться про дієві кроки: Кулеба анонсував подію, спрямовану на наближення трибуналу над РФ
Йдеться про дієві кроки: Кулеба анонсував подію, спрямовану на наближення трибуналу над РФ
У Генштабі повідомили про втрати армії РФ внаслідок спроби наступу на Запорізькому напрямку
У Генштабі повідомили про втрати армії РФ внаслідок спроби наступу на Запорізькому напрямку
Нідерланди відправлять до Польщі 8 винищувачів F-35 для охорони повітряного простору НАТО
Нідерланди відправлять до Польщі 8 винищувачів F-35 для охорони повітряного простору НАТО
Погодилась на співпрацю з РФ: на Запоріжжі викрили депутатку-колаборантку
Погодилась на співпрацю з РФ: на Запоріжжі викрили депутатку-колаборантку
Знайшли помилку в тексті?
Помилка