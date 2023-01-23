Півкроку для танків, зрушення у питанні літаків: Кулеба про постачання техніки

У питанні отримання Україною танків залишилося зробити останні півкроку, після чого німецькі Leopard можуть передати для допомоги у боротьбі з російською агресією.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Ми вже отримали британські Challenger, про які говорили, що це неможливо. Уже отримуємо французькі легкі танки, поки що. Ми чуємо, що Франція обмірковує надання танків Leclerc. Не сумніваюся, що і Leopard до нас доїдуть, ми перебуваємо на фінальній стадії, – вважає глава МЗС.

За словами Кулеби, надання Україні будь-якого виду озброєння завжди було проблемним питанням для Німеччини. Водночас тема передачі літаків зрушила з мертвої точки.

Україні зараз необхідно отримати різноманітні типи озброєння для перемоги над агресією Російської Федерації. Зокрема, такі рішення ухвалюватимуться на анонсованому в лютому Рамштайн-9.

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