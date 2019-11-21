Північний потік-2 запрацює в середині 2020 року – віце-прем’єр РФ

Російський газопровід в обхід України – Північний потік-2 – запрацює в середині 2020 року. Про це повідомив віце-прем’єра Росії Дмитро Козак.

Нині трубопровід збудований на понад 80%. Проектний термін завершення робіт – кінець 2019 року. Однак Сполучені Штати вже заявили – можуть зупинити будівництво за допомогою санкцій. Сенатор-республіканець Тед Круз повідомив, що Білий дім, згідно з законом Про протидію противникам США за допомогою санкцій, може накласти обмеження на будь-яку компанію, що вирішить доєднатись до будівництва газогону. Тоді санкції призупинять Північний потік-2 більше ніж на рік.

Факти ICTV раніше писали про те, що Зеленський обговорив з Туском Північний потік-2 і енергобезпеку в Європі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.