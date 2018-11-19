Полцарства за сантехника или электрика. Почему украинцы не хотят работать руками

Полцарства за сантехника, электрика или портниху. Социальные сети пестрят поиском рабочих рук. Они настоящий дефицит. И даже хорошая зарплата не всегда стимул для таких.

Швейная фабрика еще несколько лет назад имела большой цех под Киевом. Но из-за неимения кадров производство закрыли. Теперь заказы шьют в маленьком помещении. Крупные партии отшивают в Хмельницком. Предлагают официальное трудоустройство, от 10 тыс. зарплату, но надежных мастеров найти сложно.

Андрей по образованию айтишник и юрист. Но 4 года назад решил работать руками. Зарегистрировался на профильном сайте. И теперь он популярный и электрик, и сантехник, и любую домашнюю работу выполнит.

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Пример Андрея показывает, что в настоящее время сантехник, электрик, сварщик, строитель или повар достойную работу может найти легко. Главное избавиться от стереотипа, что работать руками не престижно.

Но 15 тыс. это не предел, при желании хороший мастер может заработать гораздо больше.

К слову, на вес золота! Как трактористов поощряют работать в Украине.

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