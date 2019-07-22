Плюсы и минусы монобольшинства Слуги народа в Раде – Решмедилова

По данным Национального экзит-пола, в парламент проходят пять партий. О возможных сценариях работы нового парламента, вероятных кандидатах на пост премьера, потенциальной коалиции Слуги народа и Оппозиционной платформы – За жизнь, а также о том, чего не хватает провластной партии и чего ждать от нового парламента украинцам – рассказала политолог Александра Решмедилова.

– Вероятность того, что в парламенте не будет создана коалиция чрезвычайно мала. На это указывает два фактора: Слуга народа набирает достаточно серьезные результаты для того, чтобы у них оставалось ощущение, что они смогут все сами, но в то же время они будут вынуждены обратить внимание на объединение. Тем более, что в Слуге народа говорили, что готовят определенный черновик коалиционного соглашения, то есть эта идея объединения у них есть. С кем именно и как легко все будет проходить в этом направлении – зависит от того, есть ли контакты между политсилами.

Может ли создать Слуга народа в парламенте монобольшинство? Александра Решмедилова отметила, что в этом есть как преимущества, так и недостатки. Результаты голосования говорят о том, что у украинцев есть желание предоставить кредит доверия, есть желание поверить в перемены, есть вера в то, чтобы как можно скорее состоялись масштабные изменения. Но удастся ли это сделать быстро и самостоятельно Слуге народа?

– Возможно, им нужно уравновесить свою молодость или опытом, или другими идеями, или другими кадрами – это мы увидим в ближайшее время. Я считаю, что такой запрос есть, ведь сила новая, и я думаю, что не ко всем вызовам они готовы.

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Также Александра Решмедилова проанализировала, реальна ли коалиция Слуги народа и Оппозиционной платформы – За жизнь.

– Я не думаю, что можно рассматривать такую ​​конфигурацию, как вероятную коалицию Слуги народа и Оппозиционной платформы – За жизнь. Что вероятно, так это сотрудничество в вопросах тарифной политики, мира и тому подобное. Вопросы интеграционные и языковые не стоят в повестке дня как первоочередные, которые нужно менять или модифицировать. Тем не менее, идея коалиции этих политсил может появляться, потому что у Юрия Бойко – высокий премьерский рейтинг, судя по опросам граждан. Сможет ли она быть жизнеспособной? Вряд ли.

Другой вариант на премьерское кресло, опираясь на запрос общества – это Юлия Тимошенко, но политолог отмечает, что Слуга народа не спешит к такому формату коалиции.

– Что касается многих других кандидатур, то по ним наблюдается условное противоречие заявлению Зеленского о том, что премьером должен быть профессиональный экономист, это должен быть человек, который не занимал определенных должностей, не был главой фракций, Кабмина, без токсического политического прошлого. Под эти критерии не подходит ни Вакарчук, ни Тимошенко, ни Гройсман. Зато звучит фамилия Рашкован.

Александра Решмедилова отмечает, что кандидатуру Гройсмана в Слуге народа теоретически рассматривали, но у общества есть запрос на резкие изменения, ведь в своих голосованиях украинцы показывают надежду на обновление, поэтому в этом вопросе нужно будет более действенно двигаться. Ожидания народа предположительно будет длиться до нового года.

– Маркерным моментом будет принятие бюджета – кто его будет готовить, насколько это будет не антисоциальный документ, будет ли он взвешенным, насколько его будут делать на скорую руку или наоборот – по наработкам. Также я думаю, что для украинцев важным является вопрос мира. Тарифная политика тоже крайне чувствительна, особенно в отопительный сезон.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, чего ожидать от парламентских выборов.

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