Бытовая техника и гаджеты в рассрочку: как украинцы переплачивают за товар

Украинцы активно пользуются рассрочкой для покупки товаров. Чаще всего, особенно во время праздников, берут таким способом бытовую технику и гаджеты.

Первое, что привлекает украинцев, – это почти нулевые проценты. Популярны среди покупателей такие кредиты также из-за доступности и скорости оформления.

Для этого в магазине нужно выбрать товар, вместе с консультантом оформить сделку с банком, обсудить размер ежемесячных выплат и сроки погашения долга.

Спустя несколько минут после согласования кредита клиенту поступают средства и он становится владельцем выбранного товара.

– Процедура длится 5-10 минут. Анкета направляется в пять банков, а через две-три минуты последние сообщают об одобрении или отказе в кредитовании, – говорит коммерческий директор интернет-магазина бытовой техники Татьяна Моисеенко.

Таким образом, например, за телефон стоимостью 14 599 грн в течение десяти месяцев нужно будет платить по 1 460 грн.

Такой вид оплаты удобен тем, кто хочет пользоваться покупкой уже сейчас и постепенно за нее платить деньги, чем копить необходимую сумму год или два.

Магазины за кредитные деньги свои товары охотно отдают. Однако экономисты предостерегают: в схеме есть несколько подводных камней.

Дело в том, что с каждой ежемесячной выплатой человек будет платить банку комиссию, которая составит несколько процентов от суммы купленного товара.

Также заплатить придется за страховку на случай, если с вами что-то произойдет и вы не сможете отдать долг.

У каждого банка – свои условия рассрочки и они не ограничиваются почти нулевым процентом, на который, в первую очередь, и обращают внимание покупатели.

Таким образом экономисты советуют перед покупкой сперва все тщательно просчитать.

Источник: Pexels

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