Побутова техніка та гаджети на виплат: як українці переплачують за товар

Українці активно купують товари на виплат. Найчастіше, особливо під час свят, беруть побутову техніку та гаджети.

Перше, що приваблює українців, – це майже нульові відсотки. Популярні серед покупців такі кредити також через доступність та швидкість оформлення.

Для цього в магазині потрібно обрати товар, разом із консультантом оформити угоду з банком, обговорити розмір щомісячних виплат і терміни погашення боргу.

Через кілька хвилин після погодження кредиту клієнтові надходять кошти і він стає власником обраного товару.

– Процедура триває 5-10 хвилин. Анкета надсилається до п’яти банків, а за дві-три хвилини останні повідомляють про схвалення чи відмову в кредитуванні, – говорить комерційний директор інтернет-магазину побутової техніки Тетяна Моїсеєнко.

Таким чином, наприклад, за телефон вартістю 14 599 грн протягом десяти місяців потрібно сплачувати по 1 460 грн.

Такий вид оплати зручний тим, хто хоче користуватися покупкою вже зараз і поступово за неї сплачувати кошти, ніж збирати необхідну суму рік чи два.

Магазини за кредитні гроші свої товари охоче віддають. Однак економісти застерігають: у схемі є кілька підводних каменів.

Річ у тім, що з кожною щомісячною виплатою людина сплачуватиме банку комісію, яка становитиме кілька відсотків від суми купленого товару.

Також заплатити доведеться за страховку на випадок, якщо з вами щось станеться і ви не зможете віддати борг.

У кожного банку – свої умови розстрочки й вони не обмежуються майже нульовим відсотком, на який, у першу чергу, і звертають увагу покупці.

Таким чином економісти радять перед купівлею спершу все ретельно прорахувати.

Джерело: Pexels

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