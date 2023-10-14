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Началось с Telegram-каналов, а закончилось пожизненным: за что предателю из Запорожья дали строжайшее наказание

Карьера пособника оккупантов началась с подписки и лайков на пророссийских Telegram-каналах. 38-летний Владимир на допросе в СБУ признается, всегда имел пророссийские взгляды, поэтому согласился на предложение вражеской спецслужбы, связавшейся с ним через Интернет.

На меня вышел некий (имя). Поинтересовался, не хочу ли я чем-либо помочь. Я предложил собирать информацию о перемещении военной техники.

Человек работал на оборонном предприятии. Туда он устроился после начала великой войны, рассказывает его бывший коллега Алексей. Мужчина утверждает, что Владимир рассматривал в соцсетях пророссийские фотоколлажи, имел среди сохраненных файлов русский гимн и разговоры вел соответствующие.

О перемещении техники и местах ракетных ударов россиян в Запорожье и области, где погибали люди, Владимир отчитывался перед куратором. Более того, мужчина наводил ракеты даже на собственное предприятие, где расположены ангары, в которых могла быть какая-то техника. Сдавал также другие заводы, районные электрические сети.

Суд Запорожья впервые вынес строжайшее судебное наказание предателю. Владимиру светит пожизненное заключение по статье Государственная измена, несмотря на раскаяние.

Державна зрада, Запорожье, СБУ, Факти ICTV
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