Началось с Telegram-каналов, а закончилось пожизненным: за что предателю из Запорожья дали строжайшее наказание

Карьера пособника оккупантов началась с подписки и лайков на пророссийских Telegram-каналах. 38-летний Владимир на допросе в СБУ признается, всегда имел пророссийские взгляды, поэтому согласился на предложение вражеской спецслужбы, связавшейся с ним через Интернет.

На меня вышел некий (имя). Поинтересовался, не хочу ли я чем-либо помочь. Я предложил собирать информацию о перемещении военной техники.

Человек работал на оборонном предприятии. Туда он устроился после начала великой войны, рассказывает его бывший коллега Алексей. Мужчина утверждает, что Владимир рассматривал в соцсетях пророссийские фотоколлажи, имел среди сохраненных файлов русский гимн и разговоры вел соответствующие.

О перемещении техники и местах ракетных ударов россиян в Запорожье и области, где погибали люди, Владимир отчитывался перед куратором. Более того, мужчина наводил ракеты даже на собственное предприятие, где расположены ангары, в которых могла быть какая-то техника. Сдавал также другие заводы, районные электрические сети.

Суд Запорожья впервые вынес строжайшее судебное наказание предателю. Владимиру светит пожизненное заключение по статье Государственная измена, несмотря на раскаяние.

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