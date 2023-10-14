Почалось із Telegram-каналів, а завершилося довічним: за що зраднику із Запоріжжя дали найсуворіше покарання

Кар’єра посіпаки окупантів розпочалась із підписки та вподобайок на проросійських Telegram-каналах. 38-річний Володимир на допиті в СБУ зізнається, завжди мав проросійські погляди, тож погодився на пропозицію ворожої спецслужби, яка зв’язалася з ним через інтернет.

На меня вышел некий (имя). Поинтересовался, не хочу ли я чем-либо помочь. Я предложил собирать информацию о перемещении военной техники.

Чоловік працював на оборонному підприємстві. Туди він влаштувався після початку великої війни, розповідає його колишній колега Олексій. Чоловік твердить, Володимир роздивлявся у соцмережах проросійські фотоколажі, мав серед збережених файлів російський гімн, та й розмови вів відповідні.

Про переміщення техніки та місця ракетних ударів росіян у Запоріжжі й області, де гинули люди, Володимир звітував перед куратором. Ба більше, чоловік наводив ракети навіть на власне підприємство, де розташовані ангари, в яких могла бути якась техніка. Здавав і інші заводи, районні електричні мережі.

Суд Запоріжжя вперше виніс найсуворішу судову ухвалу зраднику. Володимиру світить довічне ув’язнення за статтею Державна зрада, попри каяття.

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