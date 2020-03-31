Депутаты фракции Слуга Народу предлагают установить фиксированную государственную поддержку аграриев.

Ее размер должен составлять не более 50 млн грн на производителя.

Соответствующий законопроект №3295 зарегистрирован в парламенте 30 марта.

Также документом предусмотрено, что Государственный аграрный реестр ведется за счет средств госбюджета и должен включать сведения о производителях и их имущественных, земельных, экологических, трудовых, финансово-кредитных и других правах.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, документ уточняет определения, необходимые для надлежащего функционирования системы господдержки и определяет принципы, на которых предоставляется государственная поддержка.

Читайте: В Раде зарегистрировали два постановления об отмене рынка земли

Авторы законопроекта предлагают предоставить Государственному аграрному реестру права на регулирование цен на сельскохозяйственную продукцию и государственных залоговых закупок зерна.

Отдельным пунктом предлагают предоставлять бюджетную дотацию субъектам, которые занимаются козоводством и аквакультурой.

Как писали Факты ICTV, Верховная Рада в ночь на 31 марта приняла законопроект №2178-10 о рынке земли.