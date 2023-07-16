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Кристина Венгеляускайте, Журналист Факты ICTV

Показатели нормы превышены в 15 раз! Как на Херсонщине очищают загрязненную воду

Пережили 9 месяцев оккупации, подрыв российскими террористами Каховской ГЭС, и ныне жители Херсонской области буквально вынуждены выживать без воды. О централизованном водоснабжении в отдельных населенных пунктах и говорить нечего. Убегая, оккупанты сознательно уничтожали все основные инфраструктурные объекты.

После экологической катастрофы использовать воду из реки или скважин невозможно. Некоторые показатели превышают норму в 15 раз. Это фиксируют специальные приборы. Спасают ситуацию очистные станции – их привезли из Днепра. Станции портативны и автономны, в час могут очищать 90 л воды.

Но главное – они имеют несколько степеней фильтрации. За минуту они способны очищать 1,5 л. Стоимость одной такой станции вместе с дополнительным комплектом фильтров – 50 тыс. грн. В Херсонскую область волонтеры привезли 5 комплексов. В планах – еще не менее трех десятков.

В оккупации Бериславский район был 9 месяцев. Несколько населенных пунктов россияне заминировали и буквально сравняли с землей – жить там невозможно. Такая же ситуация по всему освобожденному правобережью Херсонщины. Прицельными выстрелами враг методически уничтожал критическую инфраструктуру и жилищный фонд.

В настоящее время днепровские волонтеры приступают к восстановлению. На первом этапе украинские и японские благотворители планируют отремонтировать десять домов. В перспективе – восстановление сотни разбитых оккупантами строений.

Война в Украине, питна вода, Херсонская область, Херсонщина
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