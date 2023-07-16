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Христина Венгеляускайте, Журналістка Факти ICTV

Показники норми перевищені в 15 разів! Як на Херсонщині очищають забруднену воду

Пережили 9 місяців окупації, підрив російськими терористами Каховськоі ГЕС, і нині жителі правобережної Херсонщини буквально вимушені виживати без води. Про централізоване водопостачання в окремих населених пунктах годі й казати. Тікаючи, окупанти свідомо знищували всі основні інфраструктурні об’єкти.

Після екологічної катастрофи використовувати воду з річки чи свердловин неможливо. Деякі показники перевищують норми в 15 разів. Це фіксують спеціальні прилади. Рятують ситуацію очисні станції – їх привезли з Дніпра. Станції портативні та автономні, за годину можуть очищати 90 л води.

Але головне – вони мають кілька ступенів фільтрації. За хвилину вони здатні очищати 1,5 л. Вартість однієї такої станції разом з додатковим комплектом фільтрів – 50 тис. грн. На Херсонщину волонтери привезли 5 комплексів. У планах – ще щонайменше три десятки.

В окупації Бериславський район був 9 місяців. Кілька населених пунктів росіяни замінували та буквально зрівняли із землею – жити там нині неможливо. Така ж ситуація по всьому звільненому правобережжю Херсонщини. Прицільними пострілами ворог методично знищував критичну інфраструктуру та житловий фонд.

Нині дніпровські волонтери розпочинають відбудову. На першому етапі українські та японський благодійники планують відремонтувати десять будинків. У перспективі – відбудова сотні потрощених окупантами осель.

Війна в Україні, питна вода, Херсонська область, Херсонщина
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