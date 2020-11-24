Поліція розжене натовп: через коронавірус парад Macy’s у Нью-Йорку пройде без глядачів
Американський парад Macy’s на День подяки, який традиційно проводять у Нью-Йорку, пройде без глядачів.
Влада міста вирішила обмежити звичайний формат святкування, зважаючи на пандемію коронавірусу.
Поліція Нью-Йорка попередила: розганятиме людей з площі на Манхеттені, де відбудеться хода.
Дивитися парад Macy’s онлайн можна буде за посиланням. Трансляція відбудеться у четвер, 26 жовтня.
На заміну 4-кілометрового маршруту організатори створять сценічний майданчик в Macy’s Herald Square і навколо нього.
Глядачі зможуть помилуватися величезними фігурами персонажів з мультфільмів, насолодитися виступом артистів, а також побачити Санта Клауса.
Парад Macy’s – майже столітня американська традиція святкування Дня подяки, головним символом якого є запечена індичка.
Зазвичай, аби побачити яскравий карнавал, на вулицях збирається величезний натовп.
Надувні фігури – це улюблені американські персонажі казок, мультфільмів і коміксів.