Поліція розжене натовп: через коронавірус парад Macy’s у Нью-Йорку пройде без глядачів

Американський парад Macy’s на День подяки, який традиційно проводять у Нью-Йорку, пройде без глядачів.

Влада міста вирішила обмежити звичайний формат святкування, зважаючи на пандемію коронавірусу.

Поліція Нью-Йорка попередила: розганятиме людей з площі на Манхеттені, де відбудеться хода.

Дивитися парад Macy’s онлайн можна буде за посиланням. Трансляція відбудеться у четвер, 26 жовтня.

На заміну 4-кілометрового маршруту організатори створять сценічний майданчик в Macy’s Herald Square і навколо нього.

Глядачі зможуть помилуватися величезними фігурами персонажів з мультфільмів, насолодитися виступом артистів, а також побачити Санта Клауса.

Парад Macy’s – майже столітня американська традиція святкування Дня подяки, головним символом якого є запечена індичка.

Зазвичай, аби побачити яскравий карнавал, на вулицях збирається величезний натовп.

Надувні фігури – це улюблені американські персонажі казок, мультфільмів і коміксів.

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