Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Политические распри и отопительный сезон: главные тезисы Свободы слова на ICTV

Для успешного старта отопительного сезона 2021-2022 нужно найти деньги для дофинасирования регионов. К такому выводу пришли приглашенные участники программы Свобода слова на ICTV 11 октября.

Кроме того, стране нужно начать глобально решать газовый вопрос, чтобы колебания цен, спровоцированные Россией, не вредили Украине.

Пока же монобольшенство убеждено, что политические скандалы не повлияют на успешность старта отопительного сезона.

–- Да, на прошлой неделе были определенные абсолютно нормальные кадровые решения в Верховной Раде. Но, мне кажется, что никакого политического кризиса в стране нет, все происходит нормально, – высказал свое видение ситуации вокруг отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова 7 октября глава комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Однако сам же отстраненный Разумков имеет противоположное мнение. Экс-спикер настаивает: его уволили с нарушением регламента.

– Я не мешал коллегам нарушать закон. Действительно, это моя проблема. Но я понимал, зачем это делаю. Чтобы потом не говорили, что парламентский и экономический кризис – из-за Разумкова, – пояснил он.

В оппозиции упрекают: из-за политической турбулентности власть занимается чем угодно, но не вопросом тарифов на газ и объемами ресурса на новый отопительный сезон.

– Парламент создан не для смены спикеров, а для принятия законов, – отметил председатель фракции партии Голос Ярослав Железняк.

Представители его политсилы призывают увеличить объемы отечественной газодобычи. Европейская солидарность настаивает на внедрении энергосберегающих технологий.

– Объективно государство имело средства для модернизации, потому что от предыдущей власти достался выигранный иск у Газпрома более чем на $4 млрд, – сказала народный депутат от Европейской солидарности Виктория Сюмар.

На эти деньги, убеждена она, можно было раньше приобрести и более дешевый газ по цене $200-300.

Фото: Свобода слова на ICTV

Теги: , , , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Украина должна оставаться надежным транзитером газа – Урсула фон дер Ляйен
Украина должна оставаться надежным транзитером газа – Урсула фон дер Ляйен
Разумков возмутился, что страна не покупала газ летом
Разумков возмутился, что страна не покупала газ летом
Вы хотели, чтобы я был спикером политсилы: Разумков и Гетьманцев поссорились в эфире
Вы хотели, чтобы я был спикером политсилы: Разумков и Гетьманцев поссорились в эфире
Разумков заявил, что его отстранили с нарушением регламента
Разумков заявил, что его отстранили с нарушением регламента
Евроинтеграция и сотрудничество с МВФ: какие законы рассмотрит Рада на следующей неделе
Евроинтеграция и сотрудничество с МВФ: какие законы рассмотрит Рада на следующей неделе
Комитет Рады передал на подпись измененный текст закона об олигархах – нардеп
Комитет Рады передал на подпись измененный текст закона об олигархах – нардеп
Стефанишина о Северном потоке-2: Мы на пороге газовой битвы в Европе, которую провоцирует РФ
Стефанишина о Северном потоке-2: Мы на пороге газовой битвы в Европе, которую провоцирует РФ
Рада внесла изменения в закон после хаоса в ЦПАУ
Рада внесла изменения в закон после хаоса в ЦПАУ
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка