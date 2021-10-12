Политические распри и отопительный сезон: главные тезисы Свободы слова на ICTV

Для успешного старта отопительного сезона 2021-2022 нужно найти деньги для дофинасирования регионов. К такому выводу пришли приглашенные участники программы Свобода слова на ICTV 11 октября.

Кроме того, стране нужно начать глобально решать газовый вопрос, чтобы колебания цен, спровоцированные Россией, не вредили Украине.

Пока же монобольшенство убеждено, что политические скандалы не повлияют на успешность старта отопительного сезона.

–- Да, на прошлой неделе были определенные абсолютно нормальные кадровые решения в Верховной Раде. Но, мне кажется, что никакого политического кризиса в стране нет, все происходит нормально, – высказал свое видение ситуации вокруг отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова 7 октября глава комитета ВР по вопросам финансов Даниил Гетманцев.

Однако сам же отстраненный Разумков имеет противоположное мнение. Экс-спикер настаивает: его уволили с нарушением регламента.

– Я не мешал коллегам нарушать закон. Действительно, это моя проблема. Но я понимал, зачем это делаю. Чтобы потом не говорили, что парламентский и экономический кризис – из-за Разумкова, – пояснил он.

В оппозиции упрекают: из-за политической турбулентности власть занимается чем угодно, но не вопросом тарифов на газ и объемами ресурса на новый отопительный сезон.

– Парламент создан не для смены спикеров, а для принятия законов, – отметил председатель фракции партии Голос Ярослав Железняк.

Представители его политсилы призывают увеличить объемы отечественной газодобычи. Европейская солидарность настаивает на внедрении энергосберегающих технологий.

– Объективно государство имело средства для модернизации, потому что от предыдущей власти достался выигранный иск у Газпрома более чем на $4 млрд, – сказала народный депутат от Европейской солидарности Виктория Сюмар.

На эти деньги, убеждена она, можно было раньше приобрести и более дешевый газ по цене $200-300.

Фото: Свобода слова на ICTV

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