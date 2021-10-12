Політичні чвари та опалювальний сезон: головні тези Свободи слова на ICTV

Для успішного старту опалювального сезону 2021-2022 потрібно знайти гроші для дофінасування регіонів. До такого висновку дійшли запрошені учасники програми Свобода слова на ICTV 11 жовтня.

Крім того, країні потрібно почати глобально вирішувати газове питання, аби коливання цін, спровоковані Росією, не шкодили Україні.

Поки ж у монобільшості переконані, що політичні скандали не вплинуть на успішність старту опалювального сезону.

– Так, минулого тижня були певні абсолютно нормальні кадрові рішення у Верховній Раді. Але, мені здається, що жодної політичної кризи в країні немає, усе відбувається в нормальний спосіб, – висловив своє бачення ситуації довкола відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова 7 жовтня голова комітету ВР із питань фінансів Данило Гетманцев.

Однак сам же відсторонений Разумков має протилежну думку. Екс-спікер наполягає: його звільнили з порушенням регламенту.

– Я не заважав колегам порушувати закон. Дійсно, це моя проблема. Але я розумів, навіщо це роблю. Щоб потім не казали, що парламентська та економічна криза – через Разумкова, – пояснив він.

В опозиції дорікають: через політичну турбулентність влада займається чим завгодно, а не питанням тарифів на газ та обсягами ресурсу на новий опалювальний сезон.

– Парламент створений не для зміни спікерів, а для ухвалення законів, – зазначив голова фракції партії Голос Ярослав Железняк.

Представники його політсили закликають збільшити об’єми вітчизняного газовидобування. Європейська солідарність наполягає на запровадженні енергоощадних технологій.

– Об’єктивно держава мала кошти для модернізації, тому що від попередньої влади дістався виграний позов у Газпрому на понад $4 млрд, – сказала народний депутат від Європейської солідарності Вікторія Сюмар.

На ці гроші, переконана вона, можна було раніше придбати й дешевший газ за ціною $200-300.

Фото: Свобода слова на ICTV

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