Более 400 участников и десятки дискуссий: итоги YES 2019

Почти 60% людей в мире считают счастье и здоровье важнейшими факторами их жизни. Об этом свидетельствует международное исследование счастья и политических предпочтений. Революционный опрос провели в 15 странах мира на 6 континентах. Идею исследования предложил основатель Ялтинской Европейской стратегии Виктор Пинчук.

– Мы спросили у людей всего мира: что самое важное в их жизни? И большинство людей отвечали: счастье или здоровье. И только в одной стране люди говорили, что самое важное для них – счастье их детей. И эта страна – Украина. Украинцы очень пессимистичны относительно настоящего, но очень оптимистичны относительно будущего. Мы – оптимисты №1 в мире, – отметил Виктор Пинчук.

Одной из главных неожиданностей и волнующим моментом стало появление на YES Олега Сенцова. Его приветствовали стоя.

Президент Украины Владимир Зеленский на Ялтинской Европейской стратегии анонсировал следующий этап обмена пленниками. Глава государства сравнил Украину с семьей, которая встречается за ужином, но несколько стульев пусты.

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Говорили на YES и об экономике и задачах, стоящих перед Украиной в этой сфере. Один из самых цитируемых экономистов мира, автор книги Почему нации приходят в упадок, ученый Дарон Аджемоглу в рамках встречи Ялтинской Европейской стратегии считает: сейчас в Украине период больших экономических возможностей. А для искоренения коррупции необходимы консолидированные усилия всего гражданского общества.

Специальными гостями второго дня форума стали Мила Кунис и Эштон Кутчер.

Немало внимания приковано было к израильскому исследователю-футуристу Ювалю Харари. Его книги о будущем человечества сразу становятся бестселлерами. Аудиторию интересовало, как он видит будущее нашего государства.

YES традиционно закрывал председатель наблюдательного совета Ялтинской Европейской стратегии, бывший президент Польши Александр Квасьневский.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Алексей Гончарук посетил YES 2019.

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