Понад 400 учасників і десятки дискусій: підсумки YES 2019

Майже 60% людей у світі вважають щастя і здоров’я найважливішими факторами їхнього життя. Про це свідчить міжнародне дослідження щастя та політичних вподобань. Революційне опитування провели у 15 країнах світу на 6 континентах. Ідею дослідження запропонував засновник Ялтинської Європейської стратегії Віктор Пінчук.

– Ми запитали в людей всього світу: що найважливіше в їхньому житті? І більшість людей відповідали: щастя, або здоров’я. І тільки в одній країні люди казали, що найважливіше для них – щастя їхніх дітей. І ця країна – Україна. Українці дуже песимістичні щодо сьогодення, але дуже оптимістичні щодо майбутнього. Ми – оптимісти №1 у світі, – зазначив Віктор Пінчук.

Однією з головних несподіванок і хвилюючим моментом стала поява на YES Олега Сенцова. Його вітали стоячи.

Президент України Володимир Зеленський на Ялтинській Європейській стратегії анонсував наступний етап обміну бранцями. Глава держави порівняв Україну з родиною, яка зустрічається за вечерею, але кілька стільців порожні.

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Говорили на YES і про економіку та завдання, які стоять перед Україною у цій сфері. Один з найбільш цитованих економістів світу, автор книги Чому нації занепадають, вчений Дарон Аджемоглу в рамках зустрічі Ялтинської Європейської стратегії вважає: нині в Україні період великих економічних можливостей. А для викорінення корупції необхідні консолідовані зусилля всього громадянського суспільства.

Спеціальними гостями другого дня форуму стали Міла Кунис та Ештон Кутчер.

Чимало уваги прикуто було до ізраїльського дослідника-футуриста Юваля Харарі. Його книжки про майбутнє людства одразу стають бестселлерами. Аудиторію цікавило, як він бачить майбутнє нашої держави.

YES традиційно закривав голова наглядової ради Ялтинської Європейської стратегії, колишній президент Польщі Александр Кваснєвський.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Олексій Гончарук завітав на YES 2019.

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