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Абрамова Юлія |

Более 50 человек стали жертвами аномальной жары в американском штате Орегон

В американском штате Орегон жара привела к смерти 54 человек.

Местные власти сообщили о более 70 умерших, но не во всех случаях подтвердили, что из-за жары.

Летальные случаи возникли из-за гипертермии и сердечных приступов. Большинство людей 48-74 лет умерли в Портленде и его окрестностях. Именно здесь столбик термометра поднялся до +47.

И все же власть готовится к новой волне повышения температуры воздуха. В штате создают дополнительные центры охлаждения.

— За последнее время мы подготовились к всплескам смертности из-за коронавируса. Год назад мы отменили карантин, и, честно говоря, мне не приходило в голову, что мы столкнемся с таким большим количеством смертей из-за жары, — заявил представитель департамента здравоохранения округа Малтнома доктор Дженнифер Вайнс.

По данным национальной метеорологической службы США, аномально жаркая погода продержится на западном побережье страны еще в течение как минимум нескольких дней.

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