Понад 50 людей стали жертвами аномальної спеки в американському штаті Орегон
Спека призвела до смерті 54 осіб у штаті північного заходу США.
Влада Орегону повідомила про понад 70 смертей, але не у всіх випадках підтверджено, що через спекотні дні.
Летальні випадки виникли через гіпертермію і сердечні напади. Більшість людей 48-74 років померли у Портленді та на його околицях. Саме тут стовпчик термометра піднявся до +47.
І все ж таки влада готується до нової спекотної хвилі. У штаті створюють додаткові центри охолодження.
– За останній час ми підготувалися до сплесків смертності через коронавірус. Рік тому ми скасували карантинні обмеження, і, щиро кажучи, мені не спадало на думку, що ми зіткнемося з такою великою кількістю смертей через спеку, – заявив представник департаменту охорони здоров’я округу Малтнома доктор Дженніфер Вайнс.
За даними національної метеорологічної служби США, аномально спекотна погода протримається на західному узбережжі країни ще протягом як мінімум кількох днів.