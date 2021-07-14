Понад 50 людей стали жертвами аномальної спеки в американському штаті Орегон

Спека призвела до смерті 54 осіб у штаті північного заходу США.

Влада Орегону повідомила про понад 70 смертей, але не у всіх випадках підтверджено, що через спекотні дні.

Летальні випадки виникли через гіпертермію і сердечні напади. Більшість людей 48-74 років померли у Портленді та на його околицях. Саме тут стовпчик термометра піднявся до +47.

І все ж таки влада готується до нової спекотної хвилі. У штаті створюють додаткові центри охолодження.

– За останній час ми підготувалися до сплесків смертності через коронавірус. Рік тому ми скасували карантинні обмеження, і, щиро кажучи, мені не спадало на думку, що ми зіткнемося з такою великою кількістю смертей через спеку, – заявив представник департаменту охорони здоров’я округу Малтнома доктор Дженніфер Вайнс.

За даними національної метеорологічної служби США, аномально спекотна погода протримається на західному узбережжі країни ще протягом як мінімум кількох днів.

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