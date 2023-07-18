Поставки оружия, путь в НАТО и восстановление Украины: наблюдательный совет YES в Украине

Уже через полтора месяца в Киеве состоится 18 саммит Ялтинской европейской стратегии, который ежегодно организовывает Фонд Виктора Пинчука. На днях столицу посетил наблюдательный совет YES, куда входят большие друзья нашей страны – бывшая президент Эстонии Керсти Кальюлайд, экс-премьер Швеции Карл Бильдт, экс-глава Мюнхенской конференции безопасности Вольфганг Ишингер.

В ходе визита обсудили итоги саммита НАТО, спланировали главные темы предстоящей конференции и пожали руки украинским защитникам в реабилитационном центре Recovery, созданном Еленой и Виктором Пинчук. Реабилитация – это то, с чем мир точно может помочь, поэтому гости нашей страны понимают, насколько важен их визит в такой центр.

Встретились также с министром обороны Алексеем Резниковым – обсудили украинскую армию будущего. Непрерывная поддержка оружием от партнеров – фундамент защиты украинской земли, подчеркнул иностранным гостям министр.

Согласна с этим бышая президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Говорит, что страны точно не должны надеяться, что война завершится сказочным образом. Эстонский политик подчеркнула, что Запад не должен выдвигать Украине ультиматум по поводу сроков завершения войны и результатов контрнаступления. Мир должен не медлить с оружием и трезво оценивать врага.

Чем быстрее в Украину доставят все необходимое оружие и комплектующие – тем ближе будет победа, говорит Кальюлайд. На неформальной встрече чиновники, эксперты и наблюдательный совет YES обсудили, что важно вносить в повестку дня на встрече в формате Ялтинская европейская стратегия в сентябре.

Точно должны дискутировать с мировыми лидерами о новых поставках оружия, восстановлении Украины, плане победы, реализации гарантий G7 и, конечно, выполнении условий для вступления в НАТО. Важно донести, что требования как военного блока, так и Евросоюза официальный Киев выполняет и это удается в разы лучше, чем кажется. Но этот месседж не всегда слышат в европейских столицах.

Завершился день встречей с главой офиса президента Андреем Ермаком. Иностранные политики и украинские чиновники договорились о максимуме сотрудничества ради совместной победы.

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