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Оксана Михайлова, Журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту

Поставки зброї, шлях до НАТО та відбудова України: наглядова рада YES в Україні

Уже за півтора місяця в Києві відбудеться 18 саміт Ялтинської європейської стратегії, який щороку організовує Фонд Віктора Пінчука. Днями до столиці завітала наглядова рада YES, куди входять великі друзі нашої країни – колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд, експрем’єр Швеції Карл Більдт, ексголова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер.

Під час візиту обговорили підсумки саміту НАТО, спланували головні теми майбутньої конференції та потиснули руки українським захисникам у реабілітаційному центрі Recovery, створеному Оленою та Віктором Пінчуками. Реабілітація – це те, з чим світ точно може допомогти, тож гості нашої країни розуміють, наскільки важливий їхній візит до такого центру.

Зустрілися також із міністром оборони Олексієм Резніковим – обговорили українську армію майбутнього. Безупинна підтримка зброєю від партнерів – фундамент для захисту української землі, наголосив іноземним гостям міністр.

Згодна з цим колишня президентка Естонії Керсті Кальюлайд. Каже, що країни точно не мають сподіватися, що війна завершиться казковим чином. Естонський політик наголосила, що Захід не має висувати Україні ультиматум щодо термінів завершення війни та результатів контрнаступу. Світ мусить не зволікати з наданням зброї і тверезо оцінювати ворога.

Що швидше в Україну доставлять всю необхідну зброю та комплектування – то ближчою буде перемога, каже Кальюлайд. На неформальній зустрічі урядовці, експерти та наглядова рада YES обговорили, що саме важливо вносити до порядку денного на зустрічі у форматі Ялтинська європейська стратегія у вересні.

Точно мають дискутувати зі світовими лідерами про нові поставки зброї, відбудову України, план перемоги, реалізацію гарантій G7 і, звісно, виконання умов для вступу в НАТО. Важливо донести, що вимоги як військового блоку, так і Євросоюзу офіційний Київ виконує і це вдається в рази краще, ніж здається. Але цей меседж не завжди чують в європейських столицях.

Завершився день зустріччю з очільником офісу президента Андрієм Єрмаком. Іноземні політики та українські урядовці домовилися про максимум співпраці заради спільної перемоги.

Віктор Пінчук, Вольфганг Ішингер, Керсті Кальюлайд, НАТО, Олена Пінчук, Фонд Віктора Пінчука, Форум YES, Ялтинська європейська стратегія
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