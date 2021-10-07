Потенціал для бізнесу та інвестиції: про що говорили у перший день КМЕФ

У Києві стартував міжнародний економічний форум (КМЕФ). У заході беруть участь понад 130 іноземних та вітчизняних фахівців. Головна дискусія навколо того, як має розвиватися український бізнес та економіка найближчим часом.

Спікери форуму певні, що Україну може і повинен змінювати бізнес, і він уже це робить.

– Можливості маленької групи людей, озброєних сучасними технологіями, за останні 10-15 років збільшилися в рази. Нині маленька група людей – це вже потужна компанія завдяки інтернету, – каже акціонер консорціуму Альфа-Груп Михайло Фрідман.

Проте важливо, щоб і українці підтримували вітчизняний бізнес – пишалися перемогами та купували наші товари. Це напряму впливає на рівень економіки та добробут, адже успішні компанії сплачують більше податків. Україна справді має великий бізнес-потенціал, за останні роки зріс потік іноземних інвестицій, навіть попри перестороги закордонних партнерів.

– Іноземні компанії дійсно бачать ризики, коли інвестують в Україну. Вони бояться, хоча можливостей у нас багато. Але є компанії, які вже успішно працюють на українському ринку, тому ми їх запрошуємо, щоб вони ділилися досвідом, – розповів ініціатор форуму, засновник компанії UFuture Василь Хмельницький.

Яскравий приклад успішної іноземної компанії, яка працює в Україні – BlaBlaCar. Її співзасновник Ніколя Брюссон – частий гість економічного форуму. Він каже, що найбільше багатство України – це наші фахівці.

– Україна – дуже цікавий ринок для нас, 8 млн українці – наші клієнти, ми розширюємо наш бізнес. А ще Україна – важливий технологічний центр, тут ми наймаємо інженерів, які роблять програми для 22 країн, де ми працюємо, – наголосив Брюссон.

Дискутували на форумі й щодо cучасних викликів перед бізнесом, зокрема перед медіа. Передові фахівці медіаринку наголошують: нині тренд на відповідальний бізнес.

– Ми запропонували доєднатися до нашого алгоритму: ми відповідальні за всіх + якщо ти відповідальний за всіх, у тебе завжди є правила, ти дивишся вперед, ти думаєш про те, як покращити життя, і щоб ті хто, живуть з тобою, парнерство, спільнота, щоб в них теж все було добре, – сказав Олександр Богуцький, генеральний директор медіагрупи StarLightMedia.

Міжнародний форум триває впродовж двох днів. 8 жовтня учасники та спікери обговорять креативні індустрії, та те, як вони зможуть рухати нашу економіку, про вихід вітчизняного бізнесу на іноземні ринки, і вкотре подискутують про те, як привабити інвестиції в Україну.

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