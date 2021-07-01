Поваленные деревья и затопленные дома: какие последствия непогоды в Украине

В западных и южных регионах Украины продолжаются проливные дожди с грозами. Например, во Львове уже вторую неделю подряд шквал.

Повалены более 200 деревьев, повреждены здания, в том числе и исторические, а улицы превратились в бурные реки.

В некоторых домах люди вынуждены всю ночь вычерпывать воду из подвалов и подъездов своих домов.

Такая же ситуация и в других регионах – в частности, в Винницкой и Ровенской областях, а также в Прикарпатье. Прогнозы синоптиков – неутешительны. В ближайшие дни стихия продолжит бушевать.

— На территориях детских садов и школ зафиксировано 12 проведенных деревьев. В восьми учебных заведениях есть подтопления — где крыши, где – подвальные помещения. Сейчас там уже работают специалисты, — рассказала заместитель мэра Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

В Винницкой области вода подтопила дома и офисы, а ветер был такой силы, что сносил деревья и столбы линий электропередач.

Упавшие деревья перекрыли трассы государственного значения, а также повредили заборы и дома местных жителей. В нескольких селах до сих пор не восстановлено электроснабжение.

Более 100 сотрудников ГСЧС всю ночь резали упавшие деревья, откачивали воду, а также восстанавливали подачу света.

— Мне ворота поломало. Все рухнувшие деревья – дуплистые. Нужно, чтобы дали разрешение их срезать – они ведь все старые, падают, — сказала жительница поселка Вороновицы Любовь Собканюк.

Кроме того, в нескольких населенных пунктах не работает интернет.

При этом сотрудники местных интернет-провайдеров объясняют, что не могут восстановить соединение до тех пор, пока не появится свет.

Фото: ГСЧС

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