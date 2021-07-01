Повалені дерева та затоплені будинки: які наслідки негоди в Україні

У західних та південних регіонах України тривають сильні дощі з грозами. Наприклад, у Львові вже другий тиждень поспіль – шквал.

Повалено понад 200 дерев, пошкоджено будівлі, в тому числі й історичні, а вулиці перетворилися на бурхливі річки.

У деяких будинках люди змушені всю ніч вичерпувати воду з підвалів та під’їздів власних будинків.

Така ж ситуація й в інших регіонах – зокрема, у Вінницькій та Рівненській областях, а також у Прикарпатті. Прогнози синоптиків – невтішні. У найближчі дні стихія бушувати не припинить.

– На територіях дитячих садків і шкіл зафіксовано 12 проведених дерев. У восьми навчальних закладах є підтоплення – де дахи, де – підвальні приміщення. Зараз там вже працюють фахівці, – розповіла заступник мера Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

У Вінницькій області вода підтопила будинки та офіси, а вітер був такої сили, що зносив дерева та стовпи ліній електропередач.

Дерева, що впали, перекрили траси державного значення, а також пошкодили паркани і будинки місцевих жителів. У кількох селах досі не відновлено електропостачання.

Понад 100 співробітників ДСНС всю ніч різали дерева, що впали, відкачували воду, а також відновлювали подачу світла.

– Мені ворота поламало. Все що звалилися дерева – дупласті. Потрібно, щоб дали дозвіл їх зрізати – вони адже все старі, падають, – сказала мешканка селища Вороновиці Любов Собканюк.

Крім того, в декількох населених пунктах не працює інтернет.

При цьому співробітники місцевих інтернет-провайдерів пояснюють, що не можуть відновити з’єднання до тих пір, поки не з’явиться світло.

Фото: ДСНС

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