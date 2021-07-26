Наводнения, тайфун, пожары и -9 в Африке: мир накрыли природные катаклизмы

Центральная Европа приходит в себя после разрушительных наводнений, а Британию накрыли сильные дожди.

Затопило несколько центральных магистралей. В Лондоне закрыли из-за подтопления станции метро, ​​не работает транспорт, машины иногда плавают по улицам.

Сообщений о пострадавших не поступало, но спасатели всего за несколько часов получили три сотни звонков с просьбами о помощи.

Причиной бедствия стали грозы, сопровождавшиеся обильными дождями. В некоторых районах подтопило даже помещения, расположенные на первом этаже.

Сильные паводки ударили по Индии, там жертвами наводнений во время сезона дождей стали 160 человек, еще десятки считаются пропавшими без вести.

В тоже время Италия, Испания и Франция страдают от лесных пожаров.

В Италии огонь охватил курортную Сардинию. Большую часть острова окутал плотный дым, а несколько домов сгорели дотла.

Уже 400 человек получили приказ о срочной эвакуации. На тушение бросили 7,5 тыс. человек. Им на помощь отправили 7 спецсамолётов и 13 вертолетов.

В Испании же пламя охватило несколько регионов. Страдают Андалусия и Каталония.

Во Франции стихию почти ликвидировали. Эти пожары начались с возгорания сухой травы за 40-градусную жару, которую принес с собой циклон из Африки.

Между тем в самой Южной Африке редкие морозы. Там аномальные -9 и выпал снег.

Новое затопления у Бельгии, которая до сих пор ликвидирует последствия предыдущего бедствия — недавнего наводнения в Европе, во время которого больше всего пострадала Германия.

Накануне в бельгийском городе Динан поток воды подхватывал машины и нес их вдоль улиц.

На восточное побережье Китая обрушился мощный тайфун Ин-Фа. Стихия заставила задержать сотни рейсов и закрыть почти 20 аэропортов.

На прошлой неделе от наводнения пострадал китайский город Чжэнчжоу. Там вода залила метро, ​​погибли 12 человек.

Пассажиров из поездов в тоннеле пришлось вытаскивать, разрезая крыши вагонов. Всего в городе из-за наводнения погибли 58 человек.

Ушла под воду и часть Турции. В восточном черноморском регионе дома вынуждены были оставить две сотни людей.

Местная река после ливней вышла из берегов и затопила районный центр и сельские дороги в провинции Артвин. Турецкие власти уверяет, что на курортах ситуация остается безопасной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.