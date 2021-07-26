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Софія Зінов'єва |

Повені, тайфун, пожежі та -9 в Африці: світ накрили природні катаклізми

Центральна Європа оговтується від руйнівних повеней, а Британію накрили рясні дощі. 

Затопило кілька центральних магістралей. У Лондоні закрили через підтоплення станції метро, не працює транспорт, машини подекуди плавають вулицями.

Повідомлень про постраждалих не надходило, але рятувальники всього за кілька годин отримали три сотні дзвінків з проханнями про допомогу. 

Причиною лиха стали грози, що супроводжувалися рясними дощами. У деяких районах підтопило навіть приміщення, розташовані на першому поверсі. 

Сильні паводки вдарили і по Індії, там жертвами повеней під час  сезону дощів стали 160 людей, ще десятки вважаються зниклими безвісти.

Натомість Італія, Іспанія та Франція потерпають від лісових пожеж. 

В Італії вогонь охопив курортну Сардинію. Більшу частину острова огорнув щільний дим, а кілька будинків вигоріли вщент. 

Вже 400 людей отримали наказ про термінову евакуацію. На гасіння кинули 7,5 тис. людей. Їм на допомогу відрядили 7 спецлітаків і 13 гелікоптерів. 

В Іспанії ж полум’я охопило кілька регіонів. Страждають Андалусія і Каталонія. 

У Франції стихію майже приборкали. Ці пожежі почались із займання сухої трави через 40-градусну спеку, яку приніс із собою циклон із Африки.

Тим часом в самій Південній Африці рідкісні морози. Там аномальні -9 та випав сніг. 

Нове затоплення є у Бельгії, яка досі ліквідовує наслідки попереднього лиха – нещодавньої повені в Європі, через яку найбільше постраждала Німеччина. 

Напередодні у бельгійському місті Дінан потік води підхоплював машини та ніс їх вздовж вулиць.

Східне узбережжя Китаю накрив потужний Тайфун Ін-Фа. Стихія примусила затримати сотні рейсів та закрити майже 20 аеропортів.

Минулого тижня від повені постраждало китайське місто Чженчжоу. Там вода залила метро, загинули 12 людей. 

Пасажирів з потягів у тунелі довелося витягати, розрізаючи дахи вагонів. Загалом у місті через повінь загинули 58 людей. 

Пішла під воду й частина Туреччини. У східному чорноморському регіоні домівки змушені були залишити дві сотні людей. 

Місцева річка після злив вийшла з берегів і затопила районний центр та сільські дороги в провінції Артвін. Турецька влада запевняє, що на курортах ситуація залишається безпечною.

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