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Наталья Кулик, Журналистка Факты ICTV

Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

В результате успешной спецоперации бойцам Азова удалось продвинуться на полкилометра по фронту с минимальными потерями. Враг преобладал тактически, но это не остановило воинов Азова. Украинские защитники во время штурма захватили сразу 4 позиции противника.

— Силами артиллерии и во время стрелковых боев были уничтожены 13 военнослужащих противника, 12 ранены, двое взяты в плен, после чего они были переданы соответствующим структурам для проведения дальнейших обменов. Личный состав 12 бригады проявил себя мужественно, решительно и очень профессионально, – отмечает командир 12 бригады специального назначения Азов Денис “Редис” Прокопенко.

В результате этой наступательной операции бойцам Азова удалось продвинуться на глубину до 400 метров и полкилометра по линии фронта.

Азов, Война в Украине
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