Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Внаслідок успішної спецоперації бійцям Азову вдалося просунутися на пів кілометра по фронту з мінімальними втратами. Ворог переважав тактично, але це не зупинило воїнів Азову. Українські захисники під час штурму захопили одразу чотири позиції противника.

– Силами артилерії та під час стрілецьких боїв було знищено 13 військовослужбовців противника, 12 поранено, двох взято в полон, після чого вони були передані відповідним структурам для проведення подальших обмінів. Особовий склад 12 бригади проявив себе мужньо, рішуче та вкрай професійно, – зазначає командир 12 бригади спеціального призначення Азов Денис Редіс Прокопенко.

У результаті цієї наступальної операції бійцям Азову вдалося просунутися на глибину до 400 метрів та пів кілометра по лінії фронту.

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