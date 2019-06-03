Сообщил о нарушении ПДД – получи деньги: как работает приложение DashcamUa

Украинские разработчики создали мобильное приложение DashcamUa. Он превращает смартфон на камеру наблюдения – фиксирует все нарушения на дороге и передает их полиции.

Повлиять на работу приложения не получится, а поощрять водителей ставить себе DashcamUa – будут финансово. Часть от уплаченного нарушителем штрафа 20% – будет поступать на карточку того, кто снял нарушения. Кроме того, приложение бесплатно заменит водителю самую дорогую сигнализацию.

Мобильное приложение автоматически отслеживает время, дату и координаты GPS для видео нарушения. Система DashcamUa разработано таким образом, что смонтировать видео или стереть его просто невозможно.

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Пока это только пилотный проект. Активист общественной организации Питбуль уверяют, приложение поможет в самовоспитании водителей, потому что когда ты знаешь, что за тобой следят не только патрульные, но и другие участники движения – не нарушать правила становится привычкой.

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