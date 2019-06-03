Повідомив про порушення ПДР – отримай гроші: як працює додаток DashcamUa

Українські розробники створили мобільний додаток DashcamUa. Він перетворює смартфон на камеру спостереження – фіксує всі порушення на дорозі і передає їх поліції.

Вплинути на роботу додатка не вийде, а заохочувати водіїв ставити собі DashcamUa – будуть фінансово. Частина від сплаченого порушником штрафу – надходитиме на картку того, хто зняв порушення. Крім того, додаток безкоштовно замінить водію найдорожчу сигналізацію.

Мобільний додаток автоматично відстежує час, дату та координати GPS для вiдео порушення. Система DashcamUa розроблена таким чином, що змонтувати відео чи стерти його просто неможливо.

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Поки це лише пілотний проект. Активіст громадської організації Пітбуль запевняють, додаток допоможе у самовихованні водіїв, бо коли ти знаєш, що за тобою стежать не лише патрульні, а й інші учасники руху – не порушувати правила стає звичкою.

До слова, у Швеції тестують першу у світі безпілотну вантажівку, що працює на електриці.

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