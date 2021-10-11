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Юлія Захарченко |

Повінь у Греції: вода вийшла з берегів і затопила населені пункти

Місцеві мешканці Греції вкотре страждають від небезпечної стихії – цього разу повінь накрила декілька районів. За даними іноземних ЗМІ, декілька місцевостей затопило після сильних дощів.

Зокрема, грецький острів Евбея в Егейському морі, який влітку цього року серйозно постраждав від лісових пожеж.

Повінь у Греції: вода затопила більшість населених пунктів

Наразі річки повиходили з берегів та затопили більшість населених пунктів. Вода пошкодила та позаливала брудом будівлі, порозмивала автодороги. Зараз невідомо, чи є постраждалі від небезпечної стихії.

Міський голова Мантуді Джоргос Цапурніотіс розповів, що понад 100 місцевих мешканців врятували від повені. У місті затопило понад 200 житлових будинків.

На материковій частині Греції найбільше постраждало місто Лариса, яке розташоване на східній території країни.

Наразі представники місцевої влади ще оцінюють масштаби збитків, завданих масштабною повінню. Грецькі синоптики попереджають, що негода може затриматися у регіоні ще на декілька днів.

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